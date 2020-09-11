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“بشير السويحلي”: نرفض وجود “جماعة الفكر الجماهيري” في أي منصب بعد “ثورة فبراير”

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن بشير السويحلي، نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، رفضه لوجود أي مؤسسة تتحكم في الإعلام، في إشارة منه لقرار “فائز السراج” بتعيين محمد بعيو، في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

‏وأضاف “السويحلي” في تغريدة له على موقع تويتر قائلا: “نرفض وجود أي وزارة أو مؤسسة تتحكم في الإعلام، فقد انقضى عهد التوجيه الثوري والصوت الواحد”.

وفي نفس التغريدة هاجم “السويحلي” جماعات الفكر الجماهيري واللجان الثورية قائلا: “ونرفض وجود جماعة الفكر الجماهيري واللجان الثورية المجرمة في أي منصب بعد ثورة فبراير.. وفي نفس الوقت ندين كل الأحزاب والأشخاص الذين يعقدون الصفقات حاليا مع أنصار النظام السابق ومعسكر الكرامة”.

كان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر أمس الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

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الإعلام بشير السويحلي جماعة الفكر الجماهيري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • طز فى خوان فبراير وام فبراير فثورة 23 اغسطس تسقط كل ما قبلها ياابوسحلية ياغبى فلا يمكن لاى وطنى ثائر ان يقبل الاحتلال التركى وجلب نفايات ارهابية اتفوووه عليك اخوانى حقير
    الفكر الاخوانى الضال ضار بالاسلام والمسلمين فهو فكر شيطانى يخلط عبادات اسلامية بمعاملات صهيونية عنصرية تعتمد على النفاق من اجل السلطة والمال باى ثمن ولهذا نرى الصهاينة يشرفون على الاعلام الاخوانى ويمولوه عن طريق قطرائيل فقنوات الاخوان بتركيا يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر ابولهب العصر وفكر الاخوان يخدم اعداء الاسلام وبشعارات اسلامية جوفاء والعبرة فى الاسلام بالمعاملات فالدين المعاملة فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل من اخوانى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته ان يقول الرسول قدوتنا معاذ الله فرسولنا الكريم صادق امين حتى قبل ان يبعث رسولا رحمة للعالمين ولا يمكن لعاقل ان يشبه القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر والمضخك ان الاخوان اختاروا صفات المنافقين فى القرآن الكريم ليعملوا بها حرفيا وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
    ولهذا وجب ان نقول ان صفات المنافقين الواردة فى القرآن الكريم دستور اخوان الشياطين المجانين حاليا

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