“بشير السويحلي”: نرفض وجود “جماعة الفكر الجماهيري” في أي منصب بعد “ثورة فبراير”

أعلن بشير السويحلي، نجل رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، رفضه لوجود أي مؤسسة تتحكم في الإعلام، في إشارة منه لقرار “فائز السراج” بتعيين محمد بعيو، في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

‏وأضاف “السويحلي” في تغريدة له على موقع تويتر قائلا: “نرفض وجود أي وزارة أو مؤسسة تتحكم في الإعلام، فقد انقضى عهد التوجيه الثوري والصوت الواحد”.

وفي نفس التغريدة هاجم “السويحلي” جماعات الفكر الجماهيري واللجان الثورية قائلا: “ونرفض وجود جماعة الفكر الجماهيري واللجان الثورية المجرمة في أي منصب بعد ثورة فبراير.. وفي نفس الوقت ندين كل الأحزاب والأشخاص الذين يعقدون الصفقات حاليا مع أنصار النظام السابق ومعسكر الكرامة”.

كان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر أمس الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.