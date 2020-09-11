عقيلة صالح يجتمع لتلبية مطالب جماهير بنغازي

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الخميس، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وعددا من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطن، لاجتماع عاجل بمقر مجلس الوزراء بقرنادة، لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

وفي سياق اخر أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن الاجتماعات في المملكة المغربية تقتصر على وضع آلية لتوزيع المناصب السيادية فقط، ولا صحة لما يشاع عن طرح أو ترشيح أسماء لشغل تلك المناصب.