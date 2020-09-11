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قرارات الرئاسي الأخيرة في مرمى السخرية والغضب ومطالب الإقالة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سوزان الغيطاني |

11 September, 2020

ردود فعل غاضبة ومنتقدة أثارتها قرارات المجلس الرئاسي بتعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام وعماد الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات.

بوابة إفريقيا الإخبارية رصدت بعض ردود الفعل على القرارين حيث أكد رئيس المجلس العسكري لثورا مصراتة سابقا ووزير الجرحى الأسبق رمضان زرموح أن الفترة الحالية تشهد صراعات واجتماعات لحل المشكل السياسي الليبي مبينا في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن تعيين أفراد لديهم مشاكل يزيد الطين بلة.

دعم الإرهاب

من جانبها انتقدت عضو مجلس الدولة آمنة مطير قرار تكليف الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات مؤكدة أن الطرابلسي هو من خطف زوجها محمد الحريزي مضيفة “إنه كان يعيث في الأرض فسادا وتابعت “للأسف حكومة السراج أصبحت حكومة تدعم الإرهاب فقط لا غير”.

ورأى عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن قرار تعيين بعيو يعني أن “السوس نخر في الجسد حتى وصل العظام” مضيفا أعطانا السراج دليل جديد أنه لا ينتمي لما وصفها ثورة فبراير “ولا يحترم دماء الشهداء ولا تضحيات الثوار الذين يحمون مناصبهم”.

فاقد الأهلية

واعتبر المستشار السياسي السابق بمجلس الدولة أشرف الشح أنه “بهذه القرارات التي اتخذها (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج بشكل فردي يثبت أنه فاقد لأهلية القيادة” مطالبا أعضاء المجلس الرئاسي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في إبطال مثل هذه القرارات”.

وأشار الكاتب الصحفي مفتاح قناو إلى أن قرار المجلس الرئاسي عبارة عن “إعادة تأميم للإعلام الليبي ووضعه تحت تصرف بعيو” 

ودعا المخرج الليبي أسامة رزق إلى محاسبة السراج ومستشاريه قائلا “بعد قرار مؤسسة الإعلام “أصبح لا بد ولازم وواجب وطني اقتلاع السراج ومستشاريه ومحاسبتهم” مؤكدا أن السراج يدمر تضحيات الرجال بطريقة مستفزة للشعب وكأنه يقول “برو ملحو والي في راسي بنديره” وختم بالقول “حنقتلعوا السراج بكل ما عندنا من إمكانيات”.

المليشيات والمجرمين

وسخر نائب رئيس الجمعية الليبية لسجناء الرأي في طرابلس أبو بكر الغرياني من قرار المجلس الرئاسي قائلا “تمخض السراج فأنجب بعيو” مضيفا “لن تسمح لك فبراير يا فايز أن تعبث بقيم التعبير وحرية الكلمة” حسب تعبيره. 

وعبر الصحفي الليبي أحمد سنوسي عن رأيه بتسليط الضوء على الأصول الطرابلسية للسراج قائلا “الحمد لله اللي حكمنا ولد بلاد طرابلسي” وإلا كان سيأتي بـ”المليشيات المجرمين لوزارة الداخلية والمخابرات.. والأفاقين للإعلام.. والسراقين مستشارين.. والمتخلفين لمؤسسات الاستثمار”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاخوان ليس لهم مكان فى ليبيا الجديدة ولهذا اصابهم الهزيان
    الفكر الاخوانى الضال ضار بالاسلام والمسلمين فهو فكر شيطانى يخلط عبادات اسلامية بمعاملات صهيونية عنصرية تعتمد على النفاق من اجل السلطة والمال باى ثمن ولهذا نرى الصهاينة يشرفون على الاعلام الاخوانى ويمولوه عن طريق قطرائيل فقنوات الاخوان بتركيا يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر ابولهب العصر وفكر الاخوان يخدم اعداء الاسلام وبشعارات اسلامية جوفاء والعبرة فى الاسلام بالمعاملات فالدين المعاملة فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل من اخوانى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته ان يقول الرسول قدوتنا معاذ الله فرسولنا الكريم صادق امين حتى قبل ان يبعث رسولا رحمة للعالمين ولا يمكن لعاقل ان يشبه القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر والمضخك ان الاخوان اختاروا صفات المنافقين فى القرآن الكريم ليعملوا بها حرفيا وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
    ولهذا وجب ان نقول ان صفات المنافقين الواردة فى القرآن الكريم دستور اخوان الشياطين المجانين حاليا

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