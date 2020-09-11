قرارات الرئاسي الأخيرة في مرمى السخرية والغضب ومطالب الإقالة

بوابة إفريقيا الإخبارية – سوزان الغيطاني |

11 September, 2020

ردود فعل غاضبة ومنتقدة أثارتها قرارات المجلس الرئاسي بتعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام وعماد الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات.

بوابة إفريقيا الإخبارية رصدت بعض ردود الفعل على القرارين حيث أكد رئيس المجلس العسكري لثورا مصراتة سابقا ووزير الجرحى الأسبق رمضان زرموح أن الفترة الحالية تشهد صراعات واجتماعات لحل المشكل السياسي الليبي مبينا في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن تعيين أفراد لديهم مشاكل يزيد الطين بلة.

دعم الإرهاب

من جانبها انتقدت عضو مجلس الدولة آمنة مطير قرار تكليف الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات مؤكدة أن الطرابلسي هو من خطف زوجها محمد الحريزي مضيفة “إنه كان يعيث في الأرض فسادا وتابعت “للأسف حكومة السراج أصبحت حكومة تدعم الإرهاب فقط لا غير”.

ورأى عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أن قرار تعيين بعيو يعني أن “السوس نخر في الجسد حتى وصل العظام” مضيفا أعطانا السراج دليل جديد أنه لا ينتمي لما وصفها ثورة فبراير “ولا يحترم دماء الشهداء ولا تضحيات الثوار الذين يحمون مناصبهم”.

فاقد الأهلية

واعتبر المستشار السياسي السابق بمجلس الدولة أشرف الشح أنه “بهذه القرارات التي اتخذها (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج بشكل فردي يثبت أنه فاقد لأهلية القيادة” مطالبا أعضاء المجلس الرئاسي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في إبطال مثل هذه القرارات”.

وأشار الكاتب الصحفي مفتاح قناو إلى أن قرار المجلس الرئاسي عبارة عن “إعادة تأميم للإعلام الليبي ووضعه تحت تصرف بعيو”

ودعا المخرج الليبي أسامة رزق إلى محاسبة السراج ومستشاريه قائلا “بعد قرار مؤسسة الإعلام “أصبح لا بد ولازم وواجب وطني اقتلاع السراج ومستشاريه ومحاسبتهم” مؤكدا أن السراج يدمر تضحيات الرجال بطريقة مستفزة للشعب وكأنه يقول “برو ملحو والي في راسي بنديره” وختم بالقول “حنقتلعوا السراج بكل ما عندنا من إمكانيات”.

المليشيات والمجرمين

وسخر نائب رئيس الجمعية الليبية لسجناء الرأي في طرابلس أبو بكر الغرياني من قرار المجلس الرئاسي قائلا “تمخض السراج فأنجب بعيو” مضيفا “لن تسمح لك فبراير يا فايز أن تعبث بقيم التعبير وحرية الكلمة” حسب تعبيره.

وعبر الصحفي الليبي أحمد سنوسي عن رأيه بتسليط الضوء على الأصول الطرابلسية للسراج قائلا “الحمد لله اللي حكمنا ولد بلاد طرابلسي” وإلا كان سيأتي بـ”المليشيات المجرمين لوزارة الداخلية والمخابرات.. والأفاقين للإعلام.. والسراقين مستشارين.. والمتخلفين لمؤسسات الاستثمار”.