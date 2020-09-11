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حالتا وفاة جديدتان بفيروس كورونا في سرت

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سرت وفاة مريضين مصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى سرت.

وقال رئيس اللجنة محمد الاميل إن عدد حالات الوفاة بسرت جراء الفيروس وصل إلى 11 حالة وفاة.

وأضاف أن حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في سرت ارتفعت إلى 40 حالة، بينما وصل عدد العينات التي خضعت للتحاليل السريعة التي قام بسحبها فريق الرصد والتقصي بسرت من مرضى بين حالات اشتباه ومخالطين وصل عددهم إلى أكثر من 2400 تحليل.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنها الأميل، فقد بلغت حالات الشفاء أكثر من 16 حالة إضافة إلى أكثر من 56 عينة مسحية أنفية تم إرسالها إلى المختبر المرجعي بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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