“المركزي” يعلن تمرير 60 اعتمادا لتوريد 20 سلعة

كشف مصرف ليبيا المركزي الخميس عن 3 قوائم اعتمادات جديدة عن الفترة ما بين الثالث والتاسع من سبتمبر الجاري كان قد منحها للتجار لتوريد نحو 20 سلعة متنوعة لتعزيز السوق المحلية.

وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن الاعتمادات خلال الأسبوع الماضي بلغ عددها نحو 60 تم تمريرها لصالح تجار القطاع الخاص وتم تغطيتها بالملايين من عملتي الدولار واليورو.

وقال المركزي إن الشركات الموردة للسلع حصلت على اعتمادات لتوريد حليب طازج وحليب أطفال وسلع غذائية مختلفة وحبوب وبذور إلى جانب أدوية ولحوم مجمدة.

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