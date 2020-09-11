ليبيا الان

“المركزي” يعلن تمرير 60 اعتمادا لتوريد 20 سلعة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصرف ليبيا المركزي الخميس عن 3 قوائم اعتمادات جديدة عن الفترة ما بين الثالث والتاسع من سبتمبر الجاري كان قد منحها للتجار لتوريد نحو 20 سلعة متنوعة لتعزيز السوق المحلية.

وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن الاعتمادات خلال الأسبوع الماضي بلغ عددها نحو 60 تم تمريرها لصالح تجار القطاع الخاص وتم تغطيتها بالملايين من عملتي الدولار واليورو.

وقال المركزي إن الشركات الموردة للسلع حصلت على اعتمادات لتوريد حليب طازج وحليب أطفال وسلع غذائية مختلفة وحبوب وبذور إلى جانب أدوية ولحوم مجمدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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