الصراع الليبي: هل تأتي المحادثات التمهيدية في المغرب بين أطراف النزاع ثمارها؟

تستضيف عزيزة واصف في فقرة “ضيف اليوم” أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني للوقوف على أهم نتائج المحادثات التمهيدية القائمة في المغرب والرامية لتحديد المناصب السياسية السيادية بين أطراف النزاع الليبي. ومن أهم هذه المناصب السبعة التي سيتم الاتفاق عليها هو تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بالإضافة إلى تعيين رئيس مفوضية الانتخابات للإشراف على تنظيمها وغيرها من المناصب الحساسة. وأوضح الحسيني أنه هناك احتمالان واردان وهما إما التوصل إلى تشكيل مجلس رئاسي موحد أو المرور إلى انتخابات مباشرة.

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