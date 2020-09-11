كرموس: التفاهمات الجارية بالمغرب تأتي لإعادة الأمور إلى نصابها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن التفاهمات الجارية بالمغرب ليست لاستبعاد أي من الشخصيات الحالية وإنما عودة الأمور لنصابها ومسارها الصحيح.

كرموس وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن المجتمع الدولي عندما ساهم في التوقيع على اتفاق الصخيرات واعتمد هذا الاتفاق من قبل الأمم المتحدة كان يجب عليه متابعة تنفيذه ومعاقبة كل معرقل له.

وتابع عضو مجلس الدولة :”إلا أن بعض الدول الداعمة لاتفاق الصخيرات عملت بخلاف ما قالت وساهمت بتجاهل طرفي الاتفاق بإظهار أن حفتر الشخصية الواقعية التي فرضت نفسها والتي يجب أن يكون لها مركز في أي حل سياسي”.

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