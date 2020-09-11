فرنسا تُطالب تركيا بالكف عن تصدير الأسلحة إلى ليبيا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنقرة بالكف عن تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تلعب لعبة الهيمنة والسيطرة في المتوسط.

وقال ماكرون الذي استضافت بلاده انعقاد القمة الأوروبية لدول شرق المتوسط السبع، إن مصيرا واحدا يجمع الدول المطلة على البحر المتوسط، داعيا أوروبا إلى أن ترفع صوتا أكثر وحدة ووضوحا تجاه تركيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في ختام القمة، أن البحر المتوسط أصبح مسرحا لنزاعات مستمرة في ليبيا وسوريا، كما للعبة الهيمنة لقوى تاريخية، تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الدور الروسي في المنطقة كما التركي يثيران القلق.

وقال ماكرون إن دول المتوسط السبع تريد حوارا بنيّة حسنة مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في المنطقة، في حين اتفقت فرنسا واليونان، الخميس، على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها وتوقف انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية