“بلومبيرغ”: “تسخين تركي” لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا

على خط التدخل التركي في ليبيا، كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن أنقرة تجري مشاورات بشأن استكشاف النفط والغاز مع حكومة الوفاق، وأنها تبحث عن فرص للأعمال في ليبيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول تركي، قوله اإن أنقرة تبحث مع حكومة الوفاق تخصيص مناطق امتياز لاستكشاف الطاقة برا وبحرا.

وأضافت أن المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في هذه المحادثات، والتي تشمل عمليات توليد الكهرباء وخطوط الأنابيب. وذكرت بلومبيرغ أن الوطنية للنفط لم تستجب على الفور لطلب أنقرة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تلوح في الأفق بوادر حرب إقليمية قد تشعلها الاضطرابات التي لا تنفك تزداد بين تركيا واليونان على خلفية السباق على احتياطات الطاقة، وإصرار أنقرة على التنقيب عن النفط بمناطق مُتنازع عليها.

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