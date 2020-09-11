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“بلومبيرغ”: “تسخين تركي” لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على خط التدخل التركي في ليبيا، كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن أنقرة تجري مشاورات بشأن استكشاف النفط والغاز مع حكومة الوفاق، وأنها تبحث عن فرص للأعمال في ليبيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول تركي، قوله اإن أنقرة تبحث مع حكومة الوفاق تخصيص مناطق امتياز لاستكشاف الطاقة برا وبحرا.

وأضافت أن المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في هذه المحادثات، والتي تشمل عمليات توليد الكهرباء وخطوط الأنابيب. وذكرت بلومبيرغ أن الوطنية للنفط لم تستجب على الفور لطلب أنقرة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تلوح في الأفق بوادر حرب إقليمية قد تشعلها الاضطرابات التي لا تنفك تزداد بين تركيا واليونان على خلفية السباق على احتياطات الطاقة، وإصرار أنقرة على التنقيب عن النفط بمناطق مُتنازع عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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