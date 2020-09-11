وصول ناقلة محملة بـ 36 مليون لتر من الوقود لميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، وصول الناقلة فالي دي كوردبا إلى ميناء بنغازي بحمولة (36) مليون لتر من وقود الديزل ضمن الشحنات التي تصل تباعاً والمحولة من ميناء مصراتة.

وأوضحت الشركة، أنه سوف يتم البدء في عمليات إمدادات محطات توليد الكهرباء وكافة محطات توزيع الوقود وباقي المرافق الخدمية العامة، لافتة إلى أن شركة البريقة وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط تسعى بكل امكانياتها لتوفير احتياجات السوق من الوقود لكل ربوع ليبيا بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط.