فوزي العقاب عن جلسات الحوار الليبي: توافقنا على قضايا كانت عصية على الحل

علق عضو وفد المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب على مشاركته في جلسات الحوار بمدينة بوزنيقة في المغرب قائلا: «وجدنا كثير من المشتركات بيننا، وكثير من التوافقات حول القضايا المهمة التي كنا نعتقد أنها عصية على الحل».

وقدم العقاب الشكر للدول والمنظمات التي رحبت بالحوار وشجعته، خصوصا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قال إنها تسعى في جينيف إلى «إيجاد صيغة تسوية شاملة ومكملة لما يتم في المغرب»، حسب تصريح صحفي نقلته قناة «العربية الحدث»، أمس الخميس.

يذكر أن الحوار الذي ضم وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، استمر لعدة أيام بعدما كان مقررا ليومي 6 و7 سبتمبر فقط، وتركز النقاش على المؤسسات السيادية والقانونية والرقابية في ليبيا، وهي نقاط مرتبطة بالبند الـ15 من اتفاق الصخيرات، كما انصبت المساعي على إعادة تشكيل هيكل المجلس الرئاسي بخفض أعضائه من تسعة إلى ثلاثة.

ووفق مصادر الحوار الدائر فإن الطرفين توصلا إلى الاتفاق على آلية تسمح باختيار الشخصيات القيادية لسبع من هذه المؤسسات، وظلت المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار خارج هذا التوافق، الذي يتعلق بآلية التوزيع المناطقي وليس بالأسماء، ويفترض أن تؤول نتائج اجتماع بوزنيقة إلى مجلسي النوب والدولة للمصادقة عليها، ومن ثم تضم إلى حزمة التصورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ستوضع على مائدة مفاوضات جنيف الموسعة والرسمية المرتقبة، والتي ستعقد ضمن سياق المسار السياسي المستند إلى مخرجات مؤتمر برلين، المتوقع أن تبدأ عبر ما يعرف بـ«5+5+3» في 17 سبتمبر، حسب مصادر أوروبية.

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