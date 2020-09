رصد طائرة تركية غيرت مسارها من مصراتة إلى قاعدة الوطية

رصد موقع «فلايت رادار 24» طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز Lockheed C-130 Hercules تسلك الطريق البحري من مصراتة إلى زوارة بدلاً من عبور البلاد “وهو ما فعلته سابقًا”.

بالبحث في موقع “فلايت رادار 24″، نجد أن الطائرة غادرت إسطنبول، اليوم الجمعة، الساعة 3:25 صباحا بالتوقيت المحلي، ووصلت مصراتة، ثم غادرت مصراته عبر الطريق البحري باتجاه زواوة.

ويتوقع أن الطائرة خرجت من مصراتة وجهتها كانت قاعدة الوطية، والآن في طريقها إلى تركيا.

وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أكد الإثنين الماضي، أن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز بوينج E-7T رقم 002-13، وإشارة نداء TURAF27) ، غادرت من القاعدة الجوية التركية في مدينة قونية التركية، وهي تدور حول ليبيا بين طرابلس ومصراتة.

وقال الموقع: “تقوم الطائرة بمهمتها الاستطلاعية في منطقة معلومات الطيران لطرابلس، ولكن خارج المجال الجوي الليبي. ولاتزال المهمة جارية في هذه الدقائق”.

وكان نفس الموقع قد أكد وصول طائرة أطلس تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى استمرار الجسر الحوي التركي إلى ليبيا كل يوم.

قال الموقع الإيطالي، الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 0055-16، إشارة نداء TUAF221غادرت صباح اليوم حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، من مصراته للعودة إلى تركيا.

وهبطت الطائرة في مصراتة في الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من إسطنبول.

