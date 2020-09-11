ليبيا الان

رصد طائرة تركية غيرت مسارها من مصراتة إلى قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رصد موقع «فلايت رادار 24» طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز Lockheed C-130 Hercules  تسلك الطريق البحري من مصراتة إلى زوارة بدلاً من عبور البلاد “وهو ما فعلته سابقًا”.

بالبحث في موقع “فلايت رادار 24″، نجد أن الطائرة غادرت إسطنبول، اليوم الجمعة، الساعة 3:25 صباحا بالتوقيت المحلي، ووصلت مصراتة، ثم غادرت مصراته عبر الطريق البحري باتجاه زواوة.

ويتوقع أن الطائرة خرجت من مصراتة وجهتها كانت قاعدة الوطية، والآن في طريقها إلى تركيا.

وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أكد الإثنين الماضي، أن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز بوينج E-7T رقم 002-13، وإشارة نداء TURAF27) ، غادرت من القاعدة الجوية التركية في مدينة قونية التركية، وهي تدور حول ليبيا بين طرابلس ومصراتة.

وقال الموقع: “تقوم الطائرة بمهمتها الاستطلاعية في منطقة معلومات الطيران لطرابلس، ولكن خارج المجال الجوي الليبي. ولاتزال المهمة جارية في هذه الدقائق”.

وكان نفس الموقع قد أكد وصول طائرة أطلس تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى استمرار الجسر الحوي التركي إلى ليبيا كل يوم.

قال الموقع الإيطالي، الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 0055-16، إشارة نداء TUAF221غادرت صباح اليوم حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، من مصراته للعودة إلى تركيا.

وهبطت الطائرة في مصراتة في الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من إسطنبول.

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رصد طائرة تركية طرابلس ليبيا مصراتة هبوط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كان الجيش الليبي تقليم اظافر مليشيات مصراته وأسكات صوت الارهاب فيها والقضاء علي العملاء لو أنه في يوم 4/4/2019 صب حمم غضبه علي مصراته وتركها حطام لمباني لا تصلح للسكن إسوة بيما فعلته مصراته بتاورغاء وجعل سكان مصراته نازحين هم أيضا في قرارة القطف كان ممكن أن تنتهي كافة مظاهر الارهاب المصراتي بتفكيك مليشيات ولنا في التريخ إسوة حسنه فكانت مصراته مليشيات مصراته عميل لايطاليا وتصول وتجول في ليبيا ويا ليبيا ما فيك الا أنا حتي تحككت علي بني الوليد وهناك ورتهم وفله الزنباع وين ينباع فما هي الا ساعات من هجوم جحافل الارهاب المصراتي علي بني وليد استسلام لهم السويحلي هو وقطاع الطرق الذين كانوا معه فقتل المتطرغن رمضان وتفككت مليشياته في لمح البصر

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