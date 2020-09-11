تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،اليوم الجمعة ،عن تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 21908 ،منها 19,050 حالة نشطة مع تعافي 2,506 في حين تمّ تسجيل 352 حالة وفاة بالفيروس.

و توزّعت الإصابات بحسب ما أفاد به المركز ،على النحو التالي :1 – طرابلس :-

– عدد 460 حالة جديدة

– عدد 88 حالة مخالطة

2- صبراتة:-

– عدد 7 جديدة

3- العجيلات :-

عدد 3 جديدة

4- سواني بني آدم:-

عدد 1 مخالطة

5- جادو :-

عدد 3 جديدة

عدد 6 مخالطة

6- غدامس :-

عدد 4 مخالطة

7 – درج:-

عدد 4 جديدة

عدد 44 مخالطة

8 – غريان:-

عدد 1 جديدة.

9 – قصر الأخيار:-

عدد 4 جديدة

عدد 3 مخالطة

10 – جنزور:-

عدد 25 جديدة

عدد 5 مخالطة

11- المعمورة :-

عدد 3 جديدة.

12 – القره بوللي :-

عدد 5 جديدة

عدد 4 مخالطة

13 – الحرابة:-

– عدد 1 مخالطة

14- بني وليد:

عدد 11 مخالطة

15 – زوارة :-

عدد 21 مخالطة

عدد 5 جديدة

16 – الماية

عدد 3 جديدة

17- الخمس :-

عدد 1 جديدة

18- كاباو

عدد 2 مخالطة

عدد 15 جديدة

19- الزاوية الجنوبية

عدد 1 جديدة

20- النواحي الربعة

عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

21- القواليش

عدد 1 جديدة

22- الزاوية الغرب

عدد 4 جديدة

عدد 2 مخالطة

23- الزاوية المركز

عدد 18 مخالطة

عدد 21 جديدة

24- الجفارة

عدد 5 جديدة

عدد 6 مخالطة

25- باطن الجبل

عدد 10 مخالطة

عدد 7 جديدة

26- مسلاتة

عدد 8 جديدة

عدد 6 مخالطة

27- زليتن

عدد 9 جديدة

عدد 29 مخالطة

28- مصراتة

عدد 1 جديدة

عدد 26 مخالطة

29- غات

عدد 1 مخالطة

عدد 11 جديدة

30- أم الأرانب

عدد 1 جديدة.

31 – القطرون

عدد 1 مخالطة.

32 – وادي عتبة

عدد 2 مخالطة

33 – الشاطئ

عدد 1 مخالطة

34 – اجدابيا

عدد 5 مخالطة

عدد 29 جديدة

35 – طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 4 جديدة

36 – الكفرة

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

37 – الزنتان

عدد 3 مخالطة

عدد 2 مخالطة

38 – الرحيبات

عدد 1 جديدة

39 – تازربو

عدد 1 مخالطة

عدد 15 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 86 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 6 في بني وليد

2 – عدد 3 في الأبرق

3- عدد 2 في القيقب

4- عدد 15 في ظاهر الجبل

5- عدد 18 في مصراتة

6- عدد 9 في الزاوية المركز

7- عدد 8 في غريان

8- عدد 15 في زليتن

9- عدد 6 في الجفرة

10- عدد 4 في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالات الوفاة:

– عدد 4 في باطن الجبل

– عدد 1 في أم الأرانب

– عدد 2 في غريان

– عدد 4 في اجدابيا

– عدد 1 في الكفرة

– عدد 1 في مسلاتة