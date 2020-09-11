توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها درج والزاوية المركز

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، أكثر من نصفها في طرابلس بواقع 548 حالة.

وجاءت درج ثانيا بـ 48 حالة، ثم الزاوية المركز بـ 39 حالة، و38 حالة في زليتن، و34 حالة في أجدابيا، و30 حالة في جنزور، و27 حالة في مصراتة، و26 حالة في زوارة، و17 حالة في كل من باطن الجبل وكاباو، و16 حالة في تازربو، و14 حالة في مسلاتة، و12 حالة في غات، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 11 حالة في كل من الجفارة وبني وليد، و9 حالات في كل من القره بوللي وجادو، و7 حالات في كل من قصر الأخيار وصبراتة، و6 حالات في الزاوية الغرب، و5 حالات في كل من الزنتان وطبرق، و4 حالات في كل من الكفرة والنواحي الأربعة وغدامس، و3 حالات في كل من الماية والمعمورة والعجيلات، وحالتين في وادي عتبة، وحالة في كل من الرحيبات والشاطئ والقطرون وأم الأرانب والقواليش والزاوية الجنوبية والخمس وغريان والحرابة وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 86 مصابا، موزعين بواقع 18 حالة في مصراتة، و15 حالة في كل من زليتن وظاهر الجبل، و9 حالات في الزاوية المركز، و8 حالات في غريان، و6 حالات في كل من الجفرة وبني وليد، و4 حالات في الزنتان، و3 حالات في الأبرق، وحالتين في القيقب.

في حين توفى 13 مصابا موزعين بواقع 4 حالات في كل من أجدابيا وباطن الجبل، وحالتين في غريان، وحالة في كل من أم الأرانب والكفرة ومسلاتة.

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