أعربت جامعة

الدول العربية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بمخرجات حوار بوزنيقة في المغرب لحلحلة

الأزمة الليبية.

