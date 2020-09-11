“مؤسسة النفط”: دعمنا “الزنتان” مع “ريبسول الأسبانية” بكوابل مضخات للمياه

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، إنها مستمرة في دعم قطاع المياه والصرف الصحي ببلدية الزنتان في اطار المسؤولية الاجتماعية، وفق قولها.

أضافت “المؤسسة” في بيان، اليوم الجمعة: “تحت مظلة برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط والمسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات المؤسسة، وبرعاية من ائتلاف شركة ريبسول الاسبانية، تم يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 ببلدية الزنتان، تسليم 7000 متر من كوابل الكهرباء الخاصة بمضخات المياه الغاطسة، حيث تم خلال فترةٍ سابقة تسليم عدد 26 مضخة مياه غاطسة وطاردة لبلدية الزنتان، لحل مختنق نقص المياه بالبلدية والمناطق المجاورة لها” على حد قولها.

أضافت في البيان: “حضر مراسم التسليم والاستلام عبدالله الرماح مدير فرع المياه والصرف الصحي بالزنتان، ومفتاح الشارف مندوب عن ادارة التنمية المستدامة، وجمال السكلاني مندوباً عن شركة ريبسول”.