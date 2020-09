ترحيب إيطالي بنتائج محادثات الأطراف الليبية في سويسرا

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها ترحب بشدة بالتوصيات التي وافق عليها

ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت في مونترو بسويسرا، تحت رعاية

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت مصادر صحفية، أن الخارجية الإيطالية اعتبرت المحادثات خطوة في

الاتجاه الصحيح، في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي.وكانت بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت بدئها في ترتيبات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي

في وقت قريب.

