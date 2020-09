مسؤول تركي: محادثات بين أنقرة والوفاق بشأن التنقيب عن النفط والغاز

أفاد مسؤول في وزارة الطاقة التركية أن بلاده تجري محادثات مع حكومة الوفاق

غير المعتمدة لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن مسؤول رفض الكشف عن هويته، أن عمليات التنقيب تشمل حقول

النفط والغاز البرية والبحرية، وأن المحادثات

تتناول مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة التوزيع،

واحتمال تشغيل وبناء أنابيب.

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة، قد وقعت في نوفمبر عام 2019، اتفاقا

لترسيم الحدود البحرية تستند إليه تركيا للمطالبة بالسيادة على مساحة كبيرة تجري

فيها عمليات تنقيب عن الغاز.

