“مكافحة الأمراض” يكشف عن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة عن تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة شفاء منه و13 حالة وفاة نتيجة مضاعفاته.

وقال المركز في بيان له إنه استلم أمس الخميس 4009 عينات من 13 مختبرا بالبلاد، وبينت نتائج الفحص أن 969 عينة منها موجبة بينها 301 حالة مخالطة.

وأوضح البيان أن طرابلس سجلت 460 حالة جديدة، و88 حالة مخالطة، وصبراتة 7 حالات جديدة، والعجيلات 3 حالات جديدة، وسواني بني آدم حالة مخالطة، وجادو 3 حالات جديدة، و6 مخالطة، وغدامس 4 حالات مخالطة.

وأضاف البيان أن درج سجلت 4 حالات جديدة، و44 مخالطة، وغريان حالة جديدة، وقصر الأخيار 4 حالات جديدة، و3 حالات مخالطة، وجنزور 25 جديدة، و5 حالات مخالطة، والمعمورة 3 حالات جديدة، والقره بوللي 5 حالات جديدة، و4 حالات مخالطة، والحرابة حالة مخالطة، وبني وليد 11 مخالطة، وزوارة 21 مخالطة، و5 حالات جديدة.

وتابع البيان أن الماية سجلت 3 حالات جديدة، والخمس حالة جديدة، وكاباو حالتين مخالطتين، و15 جديدة، والزاوية الجنوبية حالة جديدة، والنواحي الأربعة 3 حالات جديدة، وحالة مخالطة، والقواليش حالة جديدة، والزاوية الغرب 4 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، والزاوية المركز 18 حالة مخالطة و21 جديدة، والجفارة 5 حالات جديدة و6 حالات مخالطة، وباطن الجبل 10 حالات مخالطة و7 جديدة، ومسلاتة 8 حالات جديدة و6 مخالطة.

كما سجلت زليتن 9 حالات جديدة و29 مخالطة، ومصراتة حالة جديدة و26 مخالطة، وغات حالة مخالطة و11 جديدة، وأم الأرانب حالة جديدة، والقطرون حالة مخالطة، ووادي عتبة حالتين مخالطتين، والشاطئ حالة مخالطة، واجدابيا 5 حالات مخالطة و29 جديدة، وطبرق حالة مخالطة و4 حالات جديدة، والكفرة حالة مخالطة و3 حالات جديدة، والزنتان 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والرحيبات حالة جديدة، وتازربو حالة مخالطة و15 جديدة.

وأشار البيان إلى أن 86 حالة شفاء توزعت حسب المدن، 6 في بني وليد، و3 في الأبرق، و2 في القيقب، و15 في ظاهر الجبل، و18 في مصراتة، و9 في الزاوية المركز، و8 في غريان، و15 في زليتن، و6 في الجفرة، و4 في الزنتان.

وعن تفاصيل توزيع حالات الوفاة، قال البيان إن 4 حالات منها في باطن الجبل، وحالة في أم الأرانب، وحالتين في غريان، و4 في اجدابيا، وحالة في الكفرة، وحالة في مسلاتة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 21908، منها19050 حالة تتلقى الرعاية الطبية، 2506 حالات تعافت من المرض، و352 حالة وفاة.