“العمل” تُسجّل أكثر من 17 ألف باحث عن عمل في أسبوع

قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، مسعود القذافي، إن أعداد الباحثين عن العمل والذين تم تسجيلهم خلال الأسبوع الحالي بلغ 17442 باحثاً عن عمل، مؤكدا أن المركز على جاهزية لاستلام بيانات الباحثين من مختلف مناطق ليبيا.

وتأتي عملية الحصر هذه ضمن مشروع تدريب وتشغيل الشباب الذي قرره المجلس الرئاسي بموجب القرار رقم 567.

وكانت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق قد نشرت دراسة أوضحت من خلالها أن تقديرات العاطلين عن العمل تُشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 380 ألف فرد وأن عدد المسجلين في مكاتب العمل يصل إلى نحو 128 ألف فرد.

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