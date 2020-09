أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

اليوم الجمعة تسجيل 13 حالة وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له أنه تم فحص 4009

عينات منها 3040 عينة سالبة و969 عينة موجبة مضيفا أن العينات الموجبة منها 668

عينة جديدة و301 لمخالطين، مضيفا أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة و86 حالة شفاء.

وأضاف المركز أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى

352 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 21908، ومجموع الحالات النشطة 19050،

وكل حالات التعافي 2506.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 13 حالة وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24