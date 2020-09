خلال اتصال هاتفي.. بوريطة وبوريل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الشؤون

الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم

الجمعة، مع الممثل الأعلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل تطورات

الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال

اتصال هاتفي لبحث آخر التطورات المتعلقة بالملف الليبي، على ضوء الجهود التي

يبذلها المغرب، وذلك غداة اللقاء الذي جمع وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة

في بوزنيقة.

