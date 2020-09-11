المستشار صالح يطالب بتلبية مطالب الجماهير التي نددت بتردي الأوضاع المعيشية

طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الحكومة والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت في مدينة بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المستشار صالح طالب كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، إضافة إلى مدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وعدد من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطن، طالبهم بالاجتماع لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

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