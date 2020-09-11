الرفادي يبحث الوضع الأمني بطبرق والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة

بحث رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء سالم الرفادي، اليوم، مع مسؤولي الجهات الأمنية، الوضع الأمني بالمدينة ومحاولة التغلب والقضاء على كافة الظواهر السلبية والهدامة.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، فإن الاجتماع تركز حول الوضع الأمني بالمدينة، ومحاولة الجهات الأمنية القضاء على كافة الظواهر السلبية، وتأمين المنطقة بالكامل وفرض الأمن بالقوة ومعاقبة المخالفين ودعم عمل جهاز الحرس البلدي.

وأضاف المكتب، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية المختلفة، من أجل تطبيق الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها اعتبارا من بعد غد الأحد، ومن ثم الانتقال إلى المديريات المجاورة لوضع كافة الترتيبات الأمنية بها.

وتمتد الحدود الإدارية لمنطقة طبرق العسكرية، من إمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب ومنطقة بحر الرمال جنوبا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا