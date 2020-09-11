الثني يبحث أوضاع بلدية أجدابيا وسير عمل مشروعاتها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع رئيس المجلس التسييري لبلدية اجدابيا إمبارك المنفي أوضاع البلدية وسير مشروعاتها بحضور عدد من مسؤولي الشركات المنفذة في البلدية.
الثني أبرز خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية المشاكل والعراقيل التي تواجه سير مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها وفقا لأعلى المواصفات.
وأكد أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، لافتا إلى سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمال مشروعاتها.
يُشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة قد قرر في نهاية العام الماضي تخصيص 100 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بلدية أجدابيا لما لهذه البلدية من أهمية وما تتمتع به من موقع استراتيجي يخدم كافة المدن والمناطق الليبية.
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