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صحفية أمريكية: انتشار متزايد للمرتزقة السوريين في ترهونة والمليشيات تحظر التصوير

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل عن أن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فرضت حظرا على تصوير المرتزقة السوريين داخل ترهونة.

وقالت سنيل، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وفقًا لمدنيين في ترهونة، قامت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بإيقاف السكان وتفتيش هواتفهم المحمولة بحثًا عن صور للمسلحين ونقاط التفتيش وما إلى ذلك”.

وأضافت الصحفية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط أن “المليشيات المسلحة اعتقلت مؤخرًا مراهقين جالسين في مقهى”، مؤكدا على الوجود المتزايد للمرتزقة السوريين في المنطقة.

وكانت المليشيات المسلحة هدمت منازل الضباط ورجال الأمن بترهونة، انتقامًا لدورهم في محاربة الإرهاب، فيما تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق من تبقى من أهالي المدينة من قبل المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

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المرتزقة السوريين الميليشيات المسلحة ترهونة ليندسي سنيل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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