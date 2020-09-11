عقوب : الكوادر الطبية مستعدة لمواجهة الجائحة رغم زيادة الإصابات

قال وزير الصحة، سعد عقوب، إن الكوادر الطيبة والطبية المساعدة والتسييرية مستعدة لمواجهة كورونا رغم تزايد عدد الإصابات، مؤكدا أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي سيحدث فارقا في هذه الفترة العصيبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع عدد من مديري المرافق الصحية للاطمئنان على المرضى والكوادر الطيبة والطبية المساعدة، والوقوف بشكل مباشر على حالتهم الصحية بعد إصابتهم بالفيروس، وتذليل أي تحديات قد تواجههم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.‬

كما دعا وزير الصحة بالرحمة للأطباء الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم خلال مواجهتهم للفيروس، متمنيا الشفاء والسلامة للأبطال الذين مازالوا يحاربون هذه الجائحة.

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