هيئة الأركان الأوروبية: ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين وتدخل أطراف خارجية بها خلق دينامية خطيرة

ليبيا – أكد المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا وأن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للبعض منها.

بليجون وفي حديث مع إحدى وسائل الإعلام الأوروبية وفقاً لما نقله موقع “العربية .نت” اليوم الجمعة قال إن الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها حول أزمة شرق المتوسط، مضيفاً أن بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط أولوية.

واعتبر أن حل الأزمة في شرق المتوسط يمر حتماً عبر طاولة الحوار في نطاق احترام سيادة الدول،كاشفا عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة.

وفي سياق آخر، قال بليجون إن ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين وأنها مفتاح استقرار الساحل الإفريقي،معتبرا أن تدخل أطراف خارجية عدة في ليبيا خلق دينامية خطيرة.

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