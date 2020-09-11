ماكرون يدعو الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع أردوغان في ظل تصاعد التوتر شرق البحر المتوسط

ليبيا – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن الدول الأوروبية ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل تصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط.

ماكرون وخلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا جنوبي البلاد وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية أضاف أنه سيتم العمل على التوصل لسياسة أوروبية موحدة بشأن تركيا، مشيراً إلى أن هناك رغبة في تجنب التصعيد.

وشدد في ظل توتر مع أنقرة أن هدفه هو إعادة تفعيل حوار فعّال مع تركيا، مؤكدا على ضرورة اتباع الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ماكرون أشار في حديثه إلى أن تركيا لم تعد شريكا في منطقة شرق المتوسط.