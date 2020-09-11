الأمم المتحدة تعلن قريبًا إطلاق ترتيبات حوار شامل في ليبيا

ليبيا – أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس أنها ستطلق قريبًا الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل.

المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك وفي مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”التركية قال إن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز رحبت بشدة بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبي التي جرت في مونترو في سويسرا.

وأوضح دوجاريك أن المشاركين الليبيين في المشاورات انتهزوا الفرصة لتنحية خلافاتهم وخلافاتهم طويلة الأمد للتوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه على الطاولة لاستئناف مبكر للحوار السياسي.

وتابع: “بناء على تلك المشاورات وغيرها، بما في ذلك التي جرت في المغرب وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين ستطلق البعثة قريبا الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل”.

دوجاريك أشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام أصدرت بيانا حذرت فيه من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

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