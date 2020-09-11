الجالي يتابع تشغيل جهاز الكشف عن فيروس كورونا بمركز طبرق الطبي

بحث رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق فرج الجالي أمس، مع مدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة حسين العوامي، ومدير إدارة مصارف الدم بالوزارة خميس المسماري، وممثل منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي، بحث الإسراع في تشغيل جهاز الكشف عن فيروس كورونا البي سي آر بمركز طبرق الطبي، والذي وصل خلال الأيام الماضية.

الاجتماع تم فيه التأكيد على توفير كافة النواقص للجهاز، وتدريب العناصر الطبية العاملة على تشغيله، وذلك وفقا للتوصيات العلمية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا حول احتمالية تفشي الفيروس خلال الأشهر القادمة والاستعدادات اللازمة لذلك.

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