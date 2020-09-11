«هيئة كهرباء بنغازي»: محطة «السرير» خرجت بالكامل من الخدمة بسبب نقص الوقود

خرجت محطة السرير بالكامل بسبب نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) في خزانات المحطة وعدم تزويدنا بأمدادات الوقود من قبل شركة البريقة لتسويق النفط إلي الآن.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “ربيع خليفه” إن الوحدة الوحيدة التي كانت تعمل بمحطة السرير هي الوحدة الثالثة بحمل (220 ميجاوات).

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن بهذا الخروج سيزداد العجز من ( 780 ميجاوات ) إلي (1000 ميجاوات ) و ساعات طرح لهذا اليوم تتجاوز (12 ساعة) علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تبرأ اليوم من عجز الشبكة الكهربائية وطرح الأحمال في عدة مناطق لنقص الوقود، وزعم أن “الإقفالات” هي السبب في ذلك، على حد زعمه.