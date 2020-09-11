توقف محطات وقود شركتى ليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة بسرت

تشهد محطات الوقود بسرت، التابعة لشركتى ليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة، إقفالا تاما أمام حركة سيارات المواطنين للتزود بالوقود منذ أسابيع.

وقال مصدر بلجنة الأزمة بسرت، إلى «بوابة الوسط»، إن إقفال هذه المحطات التى يفوق عددها أكثر من 7 محطات بسرت وضواحى المدينة سببها مشاكل مالية وإدأرية بين الشركتين وإدارة مستودع شركة البريقة للنفط، فضلا عن إجراءات تتعلق بالسجل التجارى بوزارة الاقتصاد بالنسبة لشركة خدمات الطرق السريعة.

وأوضح أن إغلاق هذه المحطات سبب مشاكل في نقص الوقود ناهيك عن نقص الوقود بمختلف المحطات الأخرى التابعة لشركتى الراحلة والشرارة فى سرت، ما سبب زحاما كبيرا وطوابير سيارات بحثا عن الوقود.

وأشار المصدر إلى أن سعر لتر البنزين بالسوق السوداء بسرت، وصل دينارا واحدا بدلا من 150 درهما بالمحطة.

وتعانى مدينة سرت نقصا شديدا فى الوقود والكيروسين والديزل، منذ أكثر من شهر تقريبا دون حلول، مع العلم أن كافة المحطات تتزود بالوقود من المنطقة الشرقية.

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