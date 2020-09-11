ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 September, 2020

أصدر عميد بلدية أبو سليم ورئيس فريق الأزمات والطوارئ بالمجلس البلدي، اليوم الجمعة، بعض الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية للوباء العالمي فيروس كورونا.

وقرّر المجلس البلدي بأبو سليم، إلزام أصحاب المحلات والأنشطة التجارية والحرفية بتوفير آلات التعقيم الخاصة باليدين للعاملين والمترددين والزبائن ،كما شدد على التزام أصحاب الأنشطة التجارية بلبس الكمامات الواقية، بالإضافة إلى وضع ملصقات عند المداخل الرئيسية للتنبيه على لبس الكمامات.