ارتفاع وفيات كورونا في طبرق إلى 34 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة فيروس كورونا بطبرق، إلى 34 حالة وفاة من أصل 185 مصابا في المدينة، حسب عضو اللجنة الاستشارية الطبية وراصد طبرق الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بطبرق حتى مساء أمس الخميس، وصل إلى 185 حالة منهم 34 حالة وفاة و95 شفاء و56 حالة نشطة.

وشدد على أنه «إذ لما يحافظ الناس على الإجراءات الوقائية الموصى بها، سيرتفع العدد بشكل كبير مع بداية شهر أكتوبر المقبل».

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وأضاف الفزاني أن الجميع مسؤول عن الوضع الوبائي بالمدينة مع جهل المواطنين بخطورة المرض حتى وصل لهذا الرقم، فالأسواق والمحلات والمناسبات وغيرها ما زلت تعج بالناس، ضاربين بالتوصيات عرض الحائط وهذا ما فاقم الأمر.

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