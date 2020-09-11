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“الوطنية للنفط” تؤكد وصول 36 مليون لتر من الديزل لبنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة وصول الناقلة “فالي دي كوردبا” إلى ميناء بنغازي بحمولة تبلغ (36) مليون لتر من وقود الديزل.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الشحنة هي واحدة من الشحنات التي ستصل تباعاً بعد تحويلها من ميناء مصراتة ليتم تزويد محطات توليد الكهرباء وكافة محطات توزيع الوقود في المناطق مؤكدين.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها من استمرار الأزمة بسبب غياب انتظام تشغيل المصافي المحلية وانتاج الغاز من حقلي الفارغ وابو الطفل، وعدم توفر ميزانيات تغطي العجز بسبب الإغلاقات القسرية للحقول النفطية مشيرة إلى أن الأزمة لا يمكن معالجتها وأن ما تقوم به من جهود ما هي إلا “إسعافات” لتفادي أزمة خانقة في فصل الشتاء القادم الذي يتضاعف فيه استهلاك الديزل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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