تسجيل 969 إصابة جديدة و86 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسعمئة وتسع وستين إصابة جديدة، من أصل أربعة آلاف وتسع عينات استلمها المختبر المرجعي للمركز.

وأوضح المركز في بيانه رقم مئة وسبعة وثمانين، أن ستمئة وثماني وستين عينة كانت لحالات جديدة، وثلاثمئة وعينة لمخالطين، هذا كما أشار المركز إلى تسجيل ست وثمانين حالة شفاء، وثلاث عشرة حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات قد بلغ واحدا وعشرين ألفا وتسعمئة وثماني حالات، منها تسعة عشر ألفا وخمسون حالة نشطة، أما المتعافون فقد بلغ عددهم ألفين وخمسمئة وستة أشخاص، إلى جانب ثلاثمئة واثنتين وخمسين وفاة.

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