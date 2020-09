النهر الصناعي العظيم: إيقاف ضخ المياه عن سرت من الخزان الرئيسي بأجدابيا

قالت إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي

العظيم بالمنطقة الوسطى سرت، إنه تم إيقاف ضخ المياه عن المدينة من الخزان الرئيسي

أجدابيا، منذ أمس لأسباب فنية.

وأرجع رئيس لجنة إدارة الجهاز، في تصريح صحفي،

سبب إيقاف الضخ إلى وجود تشققات بخزان أجدابيا، وأشار إلى أنه يتم تزويد مدينة سرت

حاليا من المخزون الاحتياطي، بخزان القرضابية.

وأضاف رئيس لجنة إدارة الجهاز أن سكان المدينة

يستهلكون يوميا قرابة 60 ألف لتر مربع من المياه.

