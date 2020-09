صالح يطالب بتلبية مطالب المتظاهرين المنددين بتردي الأوضاع المعيشية في بنغازي

خاص ليبيا 24/ حنان منير

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، الحكومة المؤقتة والجهات المعنية لعقد اجتماع عاجل لتلبية مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في مدينة بنغازي.

وقال المتحدث

الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح خص ليبيا 24 بنسخه منه إن صالح طالب

كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، ومحافظ

المصرف المركزي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، إضافة إلى مدير شركة البريقة

ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وعدد من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطن،

طالبهم بالاجتماع لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت على خلفية تردي الأوضاع

المعيشية والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

