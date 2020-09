قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، إنه حريص على

بناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يحتاج لسلطة جديدة

موحدة تحظى بدعم دولي.

