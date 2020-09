قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، إنه لابد أن يضمن

المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة تمثيل كافة الأقاليم.

عاجل // عقيلة صالح: من الضروري أن يضمن المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة تمثيل كافة الأقاليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

