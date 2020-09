المحجوب: الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار وجاهز للرد على أى انتهاكات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الجمعة، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول إثبات أنه موجود وقادر على الفعل في ليبيا وذلك على عكس الحقيقة.

وأضاف

المحجوب في تصريحات صحفية، أن خيارات تركيا في ليبيا باتت محصورة ومحدودة، لافتا

إلى أن ألاعيب أنقرة على كل الخطوط الدولية أصبحت مكشوفة للجميع.

وأكد

المحجوب أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار وفق إعلان القاهرة، مشددا على جاهزية

الجيش للرد على أي انتهاكات أو مساس بالأمن القومي الليبي.

وأوضح

المحجوب أن تركيا في موقف صعب الآن خاصة بعد الموقف الفرنسي تجاه أطماع أردوغان في

المنطقة.

