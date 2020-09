أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن الرئيسان المصري، عبد

الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي على ضرورة حل الأزمة

الليبية سياسيا بعيدا عن التدخلات والمليشيات.

