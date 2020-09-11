وزير الخارجية التركي يبحث مع الرئيس السنغالي الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع الرئيس السنغالي ماكي سال، الأوضاع الأخيرة في ليبيا ومالي.

وأفاد تشاووش أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر، الجمعة، أنه التقى مع الرئيس “سال” في إطار زيارته الرسمية إلى السنغال.

وذكر أنه نقل له تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنهما بحثا الأوضاع الأخيرة في ليبيا ومالي، على حد قوله.

وحول الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، أشار تشاووش أوغلو إلى ضرورة زيادتها، وأضاف: “سيواصل رجال أعمالنا تقديم إسهاماتهم في خطة السنغال الناشئة” على حد تعبيره.