السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب بنتائج اتفاق المغرب

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، بالتقدم المحرز في الأزمة الليبية من قبل الأطراف المشاركة في مناقشات بوزنيقة المغربية .

بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: “تهنئ السفارة الأمريكية المشاركين في مناقشات بوزنيقة على التقدم المحرز حتى الآن في مناقشاتهم وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة في المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “بجانب تلك المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في مونترو (سويسرا) مطلع هذا الأسبوع، نشهد انعقاد عدد من المشاورات المثمرة بين الجهات الليبية الرئيسية، مما يعكس الرغبة العميقة لمعظم الليبيين في إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا”.

ويذكر أن المفاوضات الليبية – الليبية، قد استأنفت برعاية المغرب قبل أيام، في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن المفاوضات الليبية – الليبية قد استؤنفت برعاية المغرب قبل أيام، في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون، يوم أمس، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

وقال البيان الختامي إن “المباحثات تركزت على المناصب السيادية بهدف توحيدها، حيث أسفرت هذه المشاورات باتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية”.

وتابع البيان: “اتفق الطرفان على استرسال هذا اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.