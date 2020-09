شلوف: تجاهل الأمم المتحدة والدول الفاعلة لنتيجة تفاهمات المغرب أمر متوقع

قال رئيس

مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن تجاهل الأمم المتحدة والدول الفاعلة لنتيجة تفاهمات المغرب،

وأيضًا تجاهل بيان جامعة الدول العربية الذي ثمّن جهد المغرب في تيسير الحوار دون أن

يرحب بنتائجه، وترحيبهم فقط بنتائج مونترو، أمر متوقع لأن لقاء المغرب خارج

سياق خطة الأمم المتحدة، وجاء بإهمال أوراق تفاوضية هامة جدًا.

ولفت شلوف، من خلال بيان عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الفريق الاستشاري تراجع عن تفاهمات الأمس، وطلب

العودة للاجتماع مجددًا لتعديل بعض آليات المناصب، والهدف هو محاولة إحراج الفريق التفاوضي

واستغلال خروج الشارع نحو مزيد من الغضب.

ويعتقد شلوف، أنه آن الأوان لرفض التعديل والانسحاب من المفاوضات،

وعقد مؤتمر صحفي لمصارحة الشارع بكل تفاصيل اللقاء بدءًا من إعداده وصولًا

حتى طلب المراجعة.

