أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، عن ترحيبها

بالنتائج والتوصيات الإيجابية التي تمخضت عن الاجتماعات التشاورية لممثلي الأطراف الليبية

التي عُقدت في مونترو بسويسرا، ومخرجات اجتماع لجنتي الحوار بمجلس النواب وما يسمى

بمجلس الدولة بالمملكة المغربية داعية إلى تحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية للبناء

والتأسيس عليها.

The post عاجل // الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بنتائج اجتماعات مونترو وبوزنيقة داعية إلى تحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية للبناء والتأسيس عليها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24