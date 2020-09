قال المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية، الأدميرال هارفي

بليجون، إن ليبيا تشكل مصدر قلق للأوروبيين باعتبارها مفتاح استقرار الساحل الإفريقي،

مؤكدًا أن تدخل أطراف خارجية عدة في ليبيا زاد من تعقيد الوضع.ن،

وكشف بليجون، من خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، عن وجود

انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا.

وأكد بليجون، أن بعض الدول الأوروبية لا تعتبر أزمة شرق المتوسط

أولوية، معتبرًا أن حل الأزمة يجب أن يمر عبر

طاولة الحوار في نطاق احترام سيادة الدول.

The post بليجون: تدخل أطراف خارجية عدة في ليبيا زاد من تعقيد الوضع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24