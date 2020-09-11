المستشفي العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير المستشفي الميداني العسكري أجدابيا، الدكتور عبد العالي الزقزاق، عن وصول الحالات المتواجدة بقسم العزل في المستشفى إلى 35 حالة، مؤكدا عدم قدرة المستشفي علي استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، نظراً للضغط الحاصل عليه وعلي والكوادر الطبية الذين مازالوا يواصلون العمل حتي الأن، ومقيمين بداخل المستشفي لمدة تفوق الشهر .

وتابع الزقزاق، في بيان اليوم، أن إيقاف استقبال الحالات المصابة بفيروس حتي يتم الإعلان عن خروج حالات شفاء ولحين إشعار آخر .

وجدد التأكيد أنه علي كل المسؤولين بالمدينة، توحيد جهودهم من أجل افتتاح مقر عزل آخر لاستقبال الحالات المصابة لتخفيف الضغط الحاصل علي المستشفي الميداني العسكري أجدابيا .

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