توافق مصري فرنسي بشأن حل الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، وتبادل الرؤى بشأن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأكد الطرفان خلال مكالمة هاتفية على موقف البلدين الثابت من الملف الليبي بدعم مسار الحل السياسي، للقضية بعيداً عن “التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة”، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية في ليبيا، بما فيها مبادرة “إعلان القاهرة” والتي تأتي اتساقاً مع مسار برلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن الطرفان خلال الاتصال أكدا على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع رفض ممارسات التصعيد التي تمس مصالح دول الإقليم، شددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة يمثل أولوية تستدعي التنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا.

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